Gündem Kayseride şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı
KAYSERİ

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de şiddetli fırtına etkili oluyor.
Kayseri'de şiddetli fırtına etkili oluyor.

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu.

DHA
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

DHA
Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

DHA
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı
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