Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, ağaçlar yıkıldı

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu.

DHA Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

DHA Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

DHA Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.