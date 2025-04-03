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Kayseri'de silahla tehdit suçundan 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de silahla tehdit suçundan 2 kişi tutuklandı

22:403/04/2025, Thursday
DHA
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Kayseri'de silahla tehdit suçundan 2 kişi tutuklandı
Kayseri'de silahla tehdit suçundan 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de bir parkta 'yağma' ve 'silahlı tehdit' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. (26) ve M.I. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir parkta 'yağma' ve 'silahlı tehdit' olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda şüphelilerin M.E. ve M.I. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bıçak, puşi, maske ile 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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