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Kayseri'de uzman çavuşu öldürdüğü öne sürülen sanıktan pes dedirten savunma

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı. Bozçalı "Kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Ardından da dayımın evine gittim. Öldüğünü bilmiyordum. O yüzden teslim olmadım." dedi.

13:15 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Uzman Çavuş Utku Can Demir'i öldüren Faruk Bozçalı
Uzman Çavuş Utku Can Demir'i öldüren Faruk Bozçalı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin müşteki eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.


Sanık F.B. savunmasında, olay günü bir yakınının düğününden çıkan misafirlerinin olduğu araçla başka bir düğün salonundan çıkanlara ait aracın kaza yaptığını söyledi.



Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktığı ve alkollü olduğunu öne sürdüğü maktulün kendilerine küfür ettiği iddiasında bulunan F.B, şöyle konuştu:


"Sakin olmasını söyledim. Maktul üzerime yürüyerek, kafa attı. 4-5 arkadaş araya girerek, beni arka tarafa götürdü. O gün ben de biraz alkol almıştım. Bir yakınımın vurulduğuna dair bir bağırtı duydum. Tekrar olay yerine gittim. Maktul silahına davrandı, 3 el ateş etti. Ben de silahından tuttum. Bıçak yanımdaydı. Bıçağı çektiğimi hatırlıyorum. Bir kez sallamış olabilirim. Sonrasını hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."


Müşteki F.D. ise karşı taraftan kendilerine saldırı olduğunu, eşi U.C.D'nin yanında bulunan silahını kendisine verdiğini öne sürdü. Kocasının olayda silah kullanmadığını ileri süren F.D, olayın ardından silahı polise kendisinin teslim ettiğini anlattı.


Müşteki S.D. ise karşı tarafın oğlunu karanlığa doğru çektiğini kaydederek, "25-30 kişi başındaydı. 'Ne olur oğlumu kurtarın' diye bağırdım. Oğlumu hırpaladılar. Ağacın dibine düştü. Kimin vurduğunu görmedim. Düştüğünü gördüm. Şikayetçiyim." dedi.


Maktulun babası müşteki Y.D. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.


Mahkeme heyeti, sanık F.B'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Mahkeme süresince gözyaşlarına hakim olamayan maktul yakınlarından anne S.D, duruşmanın bitiminde solandan çıkarılan sanığa tepki gösterdi.


Olay


Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, F.B. tutuklanmıştı.


Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.





#kayseri
#uzman çavuş
#kavga
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