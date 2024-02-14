Kayseri'de uzman çavuşu öldürdüğü öne sürülen sanıktan pes dedirten savunma

"Sakin olmasını söyledim. Maktul üzerime yürüyerek, kafa attı. 4-5 arkadaş araya girerek, beni arka tarafa götürdü. O gün ben de biraz alkol almıştım. Bir yakınımın vurulduğuna dair bir bağırtı duydum. Tekrar olay yerine gittim. Maktul silahına davrandı, 3 el ateş etti. Ben de silahından tuttum. Bıçak yanımdaydı. Bıçağı çektiğimi hatırlıyorum. Bir kez sallamış olabilirim. Sonrasını hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."