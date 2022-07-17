Gündem Kayseride yolcu otobüsü şarampole devrildi Çok sayıda yaralı var
KAYSERİ

Kayseri’de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kayseri’de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kayseri’de yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı


Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.


Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.


Ayrıntılar geliyor...

Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM
Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü 21 yaralı
GÜNDEM
Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü 21 yaralı

Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza
ÖZGÜN
Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza
Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

​Yıllardır böyle görüntülenmemişti: Görenler hayret etti.
Gece yarısı dehşeti yaşadılar

Gece yarısı dehşeti yaşadılar

​Akü takviyesi yaparken bir anda hareket etti.
Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Yaralılar var.
Kapıkule'de rekor günü

Kapıkule'de rekor günü

​Bir günde 35 bin 887 yolcu Türkiye'ye giriş yaptı.
Kaymakam tutuklandı

Kaymakam tutuklandı

​Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Avrupa'da laf çok gaz yok

Avrupa'da laf çok gaz yok

​AB 16 yıldır doğal gazda Rusya bağımlılığını azaltmayı konuşuyor.

15. sorti tek başına

15. sorti tek başına

​Pilot adayları 2 yıllık zorlu eğitimden geçiyorlar.
Fotoğrafları birer belgeydi

Fotoğrafları birer belgeydi

Usta fotoğrafçılar Mustafa Cambaz'ı anlattı.

Bursa-İstanbul YHT ile 2 saat 15 dakika

Bursa-İstanbul YHT ile 2 saat 15 dakika

​Yenişehir-Bursa hattının yüzde 84'ü tamamlandı.
Ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor

Ferah ve sistem tıkır tıkır işliyor

​İstanbul Havalimanı yolcularına büyük konfor sunuyor.
İsveç Afganistan imamını vermedi

İsveç Afganistan imamını vermedi

​İsveç yargısı FETÖ'cünün iadesini engelledi.
Önce kirala sonra satın al

Önce kirala sonra satın al

​Teknoloji ürünlerinde yeni trend.
Ecdadın mirası emin ellerde

Ecdadın mirası emin ellerde

​Sanat ve işçilik olarak en güzelleri.

Piknikten PKK'ya

Piknikten PKK'ya

​HDP'nin örgüte eleman kazandırmak için uyguladığı taktikler ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.