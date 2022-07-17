Kayseri’de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı
Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kayseri’de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı
Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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