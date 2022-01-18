4.9’luk depremin ardından 21 artçı sarsıntı

Merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02:28’te meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. AFAD’dan alınan bilgi göre, ana depremin olduğu saatten 05.23’e kadar ilçede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

"Ekiplerimiz sahada"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, depremle ilgili olarak, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

"Olumsuz bir haber yok"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, olumsuz bir haberin olmadığını söyleyerek, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şuan elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" diye konuştu.

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