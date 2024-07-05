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Kayseri'deki sokak provokasyonunda 13 kişi tutuklandı

Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 189 kişinin tespit edildi ve olaylara karışan 13 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı oluğu ortaya çıktı.

12:43 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 13:32 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri'de küçük çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi.
Kayseri'de küçük çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam bin 65 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Halen işlemleri devam edenler de var. Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı, bunlardan 12'si tutuklandı"
denildi.


#Kayseri
#Suriye
#Provokasyon
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