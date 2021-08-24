Gündem Kayseriden, kanser hastalarına umut olacak yeni proje
KAYSERİ

Kayseri’den, kanser hastalarına umut olacak yeni proje

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projesini oluşturduğu Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli atıldı. Kayseri’yi sağlığın merkezi haline getirmek istediklerini belirten başkan Memduh Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza gerek Şehir Hastanemiz ile gerekse Tıp Fakültemiz ile ilgili verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri’den, kanser hastalarına umut olacak yeni proje
Temel atma töreninde konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi sağlığın merkezi haline getirmek için el birliğiyle çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’ye örnek olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli atıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de bir ilke imza atıldığını ve Kayseri’nin çok önemli bir merkeze kavuşacağını belirterek, kanser hastalarına hizmetin en güzel şekilde verileceğini söyledi. Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi, Erciyes Üniversitesi karşısında gerçekleşen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi temel atma törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, bürokratlar ve davetliler katıldı.

‘EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ’

  • Temel atma töreninde konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi sağlığın merkezi haline getirmek için el birliğiyle çalışma sürdürdüklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza özellikle teşekkür ediyoruz. Gerek Şehir Hastanemiz ile gerekse Tıp Fakültemiz ile ilgili verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile bir anlaşma yaptık. Kayseri’mizi adeta sağlık turizminin merkezi haline getirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

BİTİNCE BİR İLK OLACAK

Tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi ile ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan’ın destekleriyle yapılacak. Türkiye’de ilk ve tek olacak ve 3 bin 324 metrekare toplam inşaat alanına inşa edilecek Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi projesinde, hasta ve bir refakatçinin olacağı 24 ayrı hasta odasının yanı sıra Hobi Odası, Poliklinik Odası, Dinlenme Odası, Hemşire Odası, Sosyal Alanlar da yer alacak.

Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.