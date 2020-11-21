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Gündem Kayserili kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
KAYSERİ TÜRKİYE

Kayserili kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Kayseri'de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, kentin en işlek ve en büyük meydanı boş kaldı. Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince ise işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Meydanların boş hali havadan görüntülendi.
Meydanların boş hali havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00’den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı. Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri’de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

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  • Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10’u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00’de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

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Her yer sessizliğe büründü

Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü. Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı’ndaki sessizlikte havadan görüntülendi.

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