Ordu haberleri: Kaz çiftliğinde et yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, kaz üretim çiftliği kuran Serkan Bektaş (39), et, yumurta ve civciv satışı yaparak gelir elde ediyor. Bektaş, son dönemde ilginin arttığı kaz ürünlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor. Bektaş, "Bu işin içine girince Türkiye genelinde kaz üretiminin yetersiz olduğunu gördük. Hedefimiz, üretmek. Civcivlerimizi büyütüp, kapasiteyi artırmayı istiyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Kaz yumurtasının fiyatı şu an piyasada 20 TL, civcivin tanesi de 60 TL'dir" dedi.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 09:44 DHA