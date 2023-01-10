Kaz Dağları'nda korkutan yangın: Kontrol altına alındı

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan yangın 6 saatin sonunda kontrol altına alındı. Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALTI SAAT SÜRDÜ

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

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80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından örtü yangını kontrol altına alındı. 80 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kazdağları'nda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.