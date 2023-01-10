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ÇANAKKALE

Kaz Dağları'nda korkutan yangın: Kontrol altına alındı

Kaz Dağları'nın Çanakkale Bayramiç sınırlarında çıkarak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren yangında soğutma çalışmaları devam ederken, 80 hektar alan zarar gördü.

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Haber Merkezi DHA
Kaz Dağlarında korkutan yangın: Kontrol altına alındı
Yangında 80 hektar alan zarar gördü.

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan yangın 6 saatin sonunda kontrol altına alındı. Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALTI SAAT SÜRDÜ

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

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80 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından örtü yangını kontrol altına alındı. 80 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kazdağları'nda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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