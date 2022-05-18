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ANKARA

Kaza sonucu öldüğü belirtilmişti: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ilk tespitlerde kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı çalışmaları sonucunda yabancı uyruklu çobanın, başka bir yabancı uyruklu çoban tarafından başına sert bir cisimle öldürdüğü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Kaza sonucu öldüğü belirtilmişti: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Foto/arşiv

Olay geçtiğimiz Pazar günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Polatlı Kocahacılı ve Yaralı Mahallesi’ne ait merada, koyunları otlatmaya çıkan yabancı uyruklu N.M. ölü olarak bulundu. İlk tespitlere göre, yabancı uyruklu çobanın eşek sırtında giderken, aniden hızlanan eşeğin civarda bulunan tünelden geçmeye çalışması sonucu tünelin menfezine kafasını çarparak öldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması cinayeti ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre, N.M adlı çoban ile diğer yabancı uyruklu çoban Z.M, birlikte koyunları otlatmak için Yaralı Mahallesi’nden, Kocahacılı Mahallesi merasına doğru ilerledi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 çoban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Z.M., sert bir cisimle N.M’nin kafasına vurdu ve ardından boğarak öldürdü. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışma neticesinde Z.M. yakalandı. Cinayeti itiraf eden Z.M ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’de 500 polisle helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
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Mersin'de, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.
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Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Mersin’de 500 polisle helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
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Olay, gece saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Selim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
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Apartmandan sakinlerinden bir kişi polisi arayarak, binanın 3'üncü katında oturan komşusu D.Y.G. adlı kadının evinin kapısının açık olduğu ve dairede kan izleri bulunduğu yönünde ihbarda bulundu.
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Harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek inceleme başlattı.
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D.Y.G.'ye ait iki köpeğin de binada serbest şekilde dolaştığını tespit eden polis, köpekleri evin içerisinde güvenli bir yere aldıktan sonra inceleme başlattı.
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Ev sahibi D.Y.G.'ye telefon ile ulaşan ekipler, genç kadının il dışında olduğunu öğrendi.
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Evde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kan izlerinden de numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
İzmit'te bir kişinin üst kat komşusunun evinin kapısının açık olduğu ve kan izleri bulunduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi. Telefonla ulaşılan D.Y.G. adlı kadın il dışında olduğu belirtirken, polis olay yerinde delil toplayarak kan izlerinden numuneler aldı.

Ankara'da kan donduran olay: 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı
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Olay, dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta meydana geldi.
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Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., iddiaya göre önceki akşam oğlu Kadir G.'yi dövdü.
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Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü.
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Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı.
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Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
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Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, \"Cezaevinden çıkınca çocuk 3 yaşına geldi. Onur G. çocuğu benimseyemedi karısı da evden kaçtı. Onur G. de çocuğu benimseyemediği için karısının hırsını çocuktan çıkarmaya başladı. Çocuğun kemerle boğazını sıkıyor, dövüyor. Sabah erken saatte çocuğu alıyor balkondan düştü diyerek hastaneye götürüyor\" iddiasında bulundu.
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Komşularından Ergün D., baba hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, \"Sosyal Hizmetler görevlilerine şikayet edildi, emniyete şikayet edildi ancak hiçbir müdahale yapılmadı. Dedesi evde, öldüren kişinin kardeşi evde. Aynı evde iki odada yaşıyorlar, hiç mi duymadınız? Bu kadar mı vicdansızsınız ?\" ifadelerini kullandı. <br>Onur G.'nin komuşlarından Şevket B. ise \"Mahalleli olarak biz gittik uyardık, gerekeni de yaptık\" diye konuştu.
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2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı
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Ankara'da kan donduran olay: 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen Onur G., gözaltına alındı. Vicdansız baba polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.


Cinayete kurbangittiği ortaya çıktı

Cinayete kurban
gittiği ortaya çıktı

İlk tespitlerde kaza sonucu öldüğü belirtilmişti.
Saat belli oldu

Saat belli oldu

Meteorolojiden ​İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı.
İsveç ve FinlandiyaNATOya başvurdu

İsveç ve Finlandiya
NATO'ya başvurdu

Üyelik başvurularını NATO Genel Sekreteri'ne teslim ettiler.

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