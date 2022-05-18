Kaza sonucu öldüğü belirtilmişti: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Olay geçtiğimiz Pazar günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Polatlı Kocahacılı ve Yaralı Mahallesi’ne ait merada, koyunları otlatmaya çıkan yabancı uyruklu N.M. ölü olarak bulundu. İlk tespitlere göre, yabancı uyruklu çobanın eşek sırtında giderken, aniden hızlanan eşeğin civarda bulunan tünelden geçmeye çalışması sonucu tünelin menfezine kafasını çarparak öldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması cinayeti ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre, N.M adlı çoban ile diğer yabancı uyruklu çoban Z.M, birlikte koyunları otlatmak için Yaralı Mahallesi’nden, Kocahacılı Mahallesi merasına doğru ilerledi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 çoban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Z.M., sert bir cisimle N.M’nin kafasına vurdu ve ardından boğarak öldürdü. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışma neticesinde Z.M. yakalandı. Cinayeti itiraf eden Z.M ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FOTOĞRAF 10 Mersin'de, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik 50 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı. Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor. Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon Mersin’de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon Mersin’de 500 polisle helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.



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FOTOĞRAF 13 Olay, gece saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Selim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan sakinlerinden bir kişi polisi arayarak, binanın 3'üncü katında oturan komşusu D.Y.G. adlı kadının evinin kapısının açık olduğu ve dairede kan izleri bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek inceleme başlattı. D.Y.G.'ye ait iki köpeğin de binada serbest şekilde dolaştığını tespit eden polis, köpekleri evin içerisinde güvenli bir yere aldıktan sonra inceleme başlattı. Ev sahibi D.Y.G.'ye telefon ile ulaşan ekipler, genç kadının il dışında olduğunu öğrendi. Evde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kan izlerinden de numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı İzmit'te bir kişinin üst kat komşusunun evinin kapısının açık olduğu ve kan izleri bulunduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi. Telefonla ulaşılan D.Y.G. adlı kadın il dışında olduğu belirtirken, polis olay yerinde delil toplayarak kan izlerinden numuneler aldı.

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