Kaza yapan sürücünün anlayışı şaşırttı

Sivas'ta iki aracın yaşandığı maddi hasarlı kaza bilindik kaza sonrası görüntülerini unutturdu.

Kaza, tartışmalar ve hoşgörüsüzlüklerin aksine tüm şoförlere örnek olması gereken türdendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde meydana gelen kazada açık öğretim sınavına yetişmek için acele eden Emrah Satılmış yönetimindeki 58 BG 639 plakalı otomobil ile Yunus Erdoğan yönetimindeki 24 EE 426 plakalı otomobil çarpıştı.

Emrah Satılmış sınava geç kaldığını belirterek Erdoğan’dan tutanak düzenlenmesi için sınav bitimine kadar süre istedi. Bu talebi hoşgörüyle karşılayan Erdoğan, sınavın bitmesi için yaklaşık 2,5 saat araçların başında bekledi. Satılmış sınavdan biter bitmez aracın başına geldi ve taraflar uzlaşarak gerekli kaza tutanağını hazırladı.

REKLAM

Sınav bitene kadar arıcın başında bekledi

Kaza sonrası açıklama yapan taraflardan Yunus Erdoğan, "Arabanın sahibinin sınavı vardı, sınava gitti o yüzden bekliyorum onu şimdi. Sınavdan çıkana kadar bekleyeceğim. 2.5-3 saatlik bir süreç olmasına rağmen bekleyeceğim mecbur. Sınavı önemli, girmesi lazım. Uzun bir süreç olabilir ama sonuçta beklemek lazım. Onun da kendine göre haklı tarafları var. Sınav bitene kadar bekleyeceğim. Kaza yaptık biz arkadaşla konuştuk anlaştık. İki taraf anlaşmalı sınava gideyim ondan sonra haberleşiriz. Sınav bitene kadar arabanın başında beklemeyi düşünüyorum" dedi.

Sınav sonrası olay yerine gelen Emrah Satılmış ise, "Sınava giderken yoğunluktan bir kaza yaptık. Sınavım vardı arkadaş sağ olsun bekledi beni. Arkadaş aracın başında bekledi. Sınavıma engel olmamak adına beni bekletmemek adına kendi bekledi" şeklinde konuştu.

REKLAM