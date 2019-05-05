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Antalya haberleri... Kaza yapınca yakayı ele verdiler

Kaza yapınca yakayı ele verdiler

Antalya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında, üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Kazada otomobilde ağır hasar meydana geldi.
Kazada otomobilde ağır hasar meydana geldi.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarında, iddiaya göre tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen Mevlüt C.B'nin kullandığı 07 MGC 05 plakalı otomobil, Rus uyruklu Sergey Deryabin yönetimindeki 07 MA 2281 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Deryabin'in kullandığı araç, refüjdeki elektrik direği ile karşı yönden gelen Durmuş Ali Kamit idaresindeki 07 T 1557 plakalı taksiyle çarpıştı.

Devrilen refüjdeki koruma demirleri de Hüsnü Taşdemir'in yönetimindeki 07 ABN 077 plakalı araca zarar verdi.

  • Yaralananın olmadığı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü Mevlüt C.B'nin kullandığı araçta bulunan Caner K, Ertuğrul H.A. ile Emine G.Ö'nün hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı.

  • Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
  • Polis ekipleri Mevlüt C.B, Caner K, Ertuğrul H.A. ile Emine G.Ö'yü gözaltına aldı.

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