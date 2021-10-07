Gündem Kaza yapıp kaçan sürücü polise zorluk çıkardı Emniyet müdürüyüm amir gelsin
AKSARAY

Kaza yapıp kaçan sürücü polise zorluk çıkardı: Emniyet müdürüyüm amir gelsin

Özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dört polis memuru ve bir özel güvenlik görevlisinin güçlükle müdahale ettiği sürücü, uzun uğraşlar sonucu polis aracına bindirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kaza yapıp kaçan sürücü polise zorluk çıkardı: Emniyet müdürüyüm amir gelsin
Adem A.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AAH 978 plakalı Ford marka hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı. Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan aracın plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Aksaray'da kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm amir gelsin
OYNAT 00:54
Aksaray'da kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm amir gelsin
Aksaray'da özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Dört polis memuru 1 özel güvenlik görevlisinin güçlükle müdahale ettiği sürücü uzun uğraşlar sonucu polis aracına bindirildi.


Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı.


İHA

'KARAKOL KOMUTANI BENİM'

Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim” diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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