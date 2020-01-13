Gündem Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı
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Kaza yaptığı araçtan inen sürücüye otomobil çarptı

Rize’de yaptığı kaza sonucu aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Aydın
Mustafa Aydın

Kaza Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy mevkisinde, Mustafa Aydın’ın (43) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı.

TEM’de feci kaza
GÜNDEM
TEM’de feci kaza

Hayatını kaybetti

Kaza sonucu otomobilinden inen Aydın’a Sedat M. idaresindeki yoldan geçen başka bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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