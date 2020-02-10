Kaza yaptıkları aracın orijinal parçalarını 5 araçtan çalmışlar

Aksaray'da kaza yaptıkları otomobilin orijinal parçalarını 5 araçtan çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen B.Y. ve M.A'nın olduğu tespit edildi.
Ekiplerin, Sanayi Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
Öte yandan, şüphelilerin bir aracın yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları ile tekrar yanına geldikleri aracı iterek götürmeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.