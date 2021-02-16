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ANTALYA

Kazada kulağı kopan araç sürücüsü aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi

Kazada kulağı kopan araç sürücüsü aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi

Antalya’da otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kulağının ucu kopan kamyonet sürücüsü, aracının başından ayrılmamak ve ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Kulağından ve yüzünden yaralanan sürücü, sağlık görevlileri ve polisler tarafından bindirildiği ambulanstan inerken, aracının başından ayrılmak istemedi.

Haber Merkezi İHA
Kaza Manavgat yolunda meydana geldi.
Kaza Manavgat yolunda meydana geldi.

Mimar Sinan Caddesine çıkmakta olan sürücüsü belirlenemeyen BMV marka lüks otomobil, Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nurettin Tekin’in kullandığı Hyundai marka kamyonete çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirlenen otomobil, kamyonete çarptıktan sonra yolun karşısındaki bahçenin istinat duvarına çarparak yıktıktan sonra durabildi.
Kamyonet sürücüsünün kulağı koptu

Kazada, kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin ve kamyonette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan Tekin yaralandı. Kulağının yanı sıra yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen bindirildiği ambulanstan inerek aracının başına gelirken, polislerin olay yerine gelmelerinin ardından polislerin de yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Kulağında kopma olduğu bildirilen Nurettin Tekin’in kulağı hastanede dikildi.

Konya'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti 38 yaralı var
FOTOĞRAF 9
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​Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi.
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Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
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Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu.
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Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
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Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi.
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Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
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Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Konya'da kaza 5 ölü, 38 yaralı
Konya'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti 38 yaralı var
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline, yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada beş kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.


Otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Diğer taraftan kaza yapan otomobilin sürücüsü belirlenemedi. Trafik ekipleri olay yerine geldiğinde aracın başında bulunan bir kişi kendisinin otomobilin sahibi olduğunu, otomobili bir arkadaşının sigara almak için emanet aldığını, kendisinin kazayı duyunca geldiğini iddia etti. Şahıs, kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından ortadan kayboldu.
"Duvarım sürekli yıkılıyor"

Kaza yapan otomobilin çarpması sonucunda yıkılan duvarın sahibi Ali Demircioğlu, kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, “Sık sık bahçe duvarımız yıkılıyor. Duvar olmasa araçlar evimizin içine kadar girecek. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz” dedi.

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