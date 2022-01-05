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TRABZON

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

Trabzon’un Yomra ilçesinde 9 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olan İrem Keleşoğlu’nun (26), böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğünden organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Kazada ölen İremin yürek burkan vasiyeti
Kazada vefat eden İrem Keleşoğlu.

Mustafa Keleşoğlu, "Kızımın vasiyetiydi, organları hayat oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, gurur duyuyorum" dedi.
Kaza, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Liman kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yusuf Yiğit (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu’na çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan İrem Keleşoğlu’nu ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine aile, kızları İrem’in organlarını bağışladı. İrem'in böbrekleri, korneaları ve karaciğeri Samsun’dan gelen özel ekibin operasyonuyla alındı. Organları Erzurum ve Samsun’a gönderilerek 5 kişiye nakledilen İrem Keleşoğlu, aile kabristanlığında defnedildi.

Sürücü tutuklandı

İrem'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yiğit ise kazadan 3 saat sonra Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İrem'in ölümü üzerine gözaltına alınan Yiğit tutuklandı.

'Yeni yıl hediyesi oldu'

İrem Keleşoğlu’nun böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğü için organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Mustafa Keleşoğlu, "Kızımın vasiyetiydi. 3 arkadaş kendi aralarında konuşuyorlar, 'Üçümüzden birine bir şey olursa organlarımızı bağışlayacağız. Birbirimize vasiyetimiz olsun' demişler. Bizim için zor bir karardı ama onayladık. Kızımın organları ve korneaları 5 insana hayat oldu, can oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, insanlara bir şeyler bıraktı. Belki başkalarına da örnek olur. Kızımla gurur duyuyorum. Bizi ve arkadaşlarını onore etti. İnsanlara örnek oldu. Allah razı olsun kızımdan" diye konuştu.

Babasına sevgisinden yaptı

İrem’in babasını düşünerek organlarını bağışlama kararı aldığını söyleyen Nuray Keleşoğlu da, "Kızım bana 'Babam da böbrek hastası. Ya ona da lazım olursa, başkalarında ararsa. Böyle ihtiyaçlar oluyor, kararımı verdim' demişti. Ben de 'sen bilirsin kızım' dedim. Babası böbrek, kalp ve şeker hastası. Babası hastalandığında çok uğraştı. Güzel bir karar verdi. Sevgisinden dolayı bunu yaptı. Gözünün önünde babasının çektiklerini görüyordu, ondan sonra karar verdi. İlk duyduğumda etkilenmiştim ama kararı ona bıraktım" dedi.

Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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