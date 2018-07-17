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Kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı - Muğla haberleri

Kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Gerişburnu Mahallesi, Atatürk Caddesi ile Antalya-Fethiye Karayolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hakkı S. idaresindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Z. yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Z.'nin kullandığı otomobil ikiye bölündü.

Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki Medine ile Hatice Nur Z. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

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