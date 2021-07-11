Kazada otomobili yan yatan kadın böyle kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GR 2402 plakalı Renault marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken virajı alamayıp Mehmet T.’ye ait park halindeki Tofaş marka 06 MPJ 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta bulunan Gülşah K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtan çıkarıldığı sırada şoka giren Gülşah K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar, otomobilin sürücüsünü görmediklerini, kaza sonrasında kaçtığını iddia ettiler.

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VİRAJI ALAMADI



Bir vatandaş, karmaşada şoförü görmediğini belirterek, "Bu araçla aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Sonra otomobil virajı alması gerekirken düz gitti. Şu gördüğünüz arabaya çarptı ve yan döndü. Ben de hemen aracımı park ettim, polisi aradım. O karmaşada şoförü görmedim, bilmiyorum" dedi.