​KazanBelBeton kendi agregasını kendi üretecek

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı projelerle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi’nce kurularak geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan KazanBelBeton, büyümeye devam ediyor. Faaliyete girdiği ilk gün 50 milyon TL’lik satış sözleşmesiyle ticari yolculuğuna başlayan KazanBelBeton, şimdi de beton üretiminin ana maddesi olan agrega malzemesini kendi üretmek için kolları sıvadı. KazanBelBeton bu kapsamda, ilçenin İne Mahallesi sınırları içerisindeki kalker sahası için düzenlenen ihaleye katıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihaleyi kazanan KazanBelBeton, yaklaşık 41 hektarlık kalker sahasını bünyesine kattı. KazanBelBeton böylece beton ve beton ürünlerinin yapımında kullanacağı ana malzeme olan agregayı da kendi üretecek. Agrega malzemesi, 1 milyon ton kapasiteye sahip olan madenden kırma eleme yoluyla elde edilecek. Agrega madeninin önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedefleniyor.

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Bir taşla birçok kuş vurulacak

Maden sahasında ilk etapta 30 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. KazanBelBeton böylece, beton üretiminde kullanacağı agrega malzemesini kendi üreterek hem tasarruf etmiş, hem de önemli bir gelir kaynağı elde etmiş olacak. Ayrıca istihdama da katkı sunacak. Ayrıca, agrega malzemesinin üretiminden artan malzemeler ise ilçedeki yolların iyileştirilmesinde kullanılacak. Böylece maden sahasından elde edilen agrega ve agrega dışı malzemeler, firesiz bir şekilde kullanmış olacak.

Başkan Oğuz madeni inceledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maden sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Maden sahasını gezen Başkan Oğuz, burada nasıl bir işletme kurulacağına ilişkin yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. Yetkililer Başkan Oğuz’a maden sahasıyla ilgili bir de sunum yaptı.

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“Para kazanan belediyeyiz”

Başkan Oğuz, belediyelerine gelir getiren örnek projelere imza atmaya devam ettiklerini belirterek, yalnızca para harcayan değil, aynı zamanda para da kazanan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Oğuz, İhale yoluyla satın aldıkları bu maden sahasıyla KazanBelBeton şirketine ve belediyelerine çalışmalarında kullanacağı önemli bir hammadde rezervi kazandırdıklarını kaydetti. Geliştirdikleri üretim odaklı projelerle örnek olduklarını ifade eden Oğuz, “Daha önce Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Sonrasında ise kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton’un açılışını yaptık. KazanBelBeton ile yine hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz. Son olarak da bu maden sahasıyla birlikte ilçemiz için çok önemli bir adım daha attık. Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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“Bütçemizin üzerine çıkacağız”

Belediyelerinin yıllık bütçesinin 160 milyon TL olduğunu söyleyen Oğuz, KazanBelNet ve KazanBelBeton’la bu yıl içinde belediyelerinin bütçesinin üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.