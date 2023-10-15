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Kazanırsa tüzük kurultayı yapılmaz

İl kongrelerinin bugün tamamlanacağı CHP’de kulisler yeni bir senaryo ile çalkalandı. Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultayı kazanması halinde tüzük kurultayını ileri bir tarihe erteleyerek, parti içi krizi daha fazla uzamadan soğumaya bırakacağı iddia edildi. Genel merkez ise iddiayı yalanladı.

Uğur Duyan
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

Kurultay takviminin işlediği CHP’de, il kongreleri bugün (pazar) yapılacak olan seçimlerle sona erecek. 4-5 Kasım’daki büyük kurultaya endekslenen taraflar, kendi cephelerinde son savunmalarını yapmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini genel merkezde kabul ederek, son kez ikaz etti. Liderliğe talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, kendisini destekleyen il yönetimlerini ziyaret ederek, mevzilerini teftiş etti. Değişimcilerin İstanbul’da yakaladığı başarıyı, ‘kararsız delege’ üzerinde kullanmasından çekinen yönetim, kulislerde gezinen söylentilerin de önünü almaya çalışıyor.

İKİNCİ ÇIKIŞ KAPATILABİLİR

Meclis kulislerinde dillendirilen bir iddiaya göre, Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kazanması halinde, 25-26 Kasım’daki tüzük kurultayı ileri bir tarihe ertelenerek, iptal edilecek.

GENEL MERKEZ YALANLADI

Böylece de il kongrelerinde başarı gösteren değişimcilerin, tüzük kurultayında ikinci bir çıkış sağlamasına ve olası başarılarına ket vurulacak. Değişim krizi uyutularak, parti içinde sakinleşme sağlanacak.CHP Genel Merkez’i ise bu iddiaların asılsız olduğunu milletvekillerine aktardı. Değişim bekleyen delegelerin ikna edilmesi için Özel’den farklı olarak ‘Tüzükte 2024 değil 2023’te hemen değişim’ mottosuyla hareket eden genel merkez yöneticileri, vekillere bu iddiaların asılsız olduğunu ve kasımda tüzük kurultayının toplanacağı bilgisini verdi.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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