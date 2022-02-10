​Kazdağları’nda 16 saatlik esaret: 17’si asker 21 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi
Kazdağı Milli Parkı’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi kurtarıldı. Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından kurtarma ekiplerini koordine eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Vali Şıldak, Edremit ilçesinde, saat 19.00 itibarıyla Kazdağı Milli Parkı’ndan ihbar geldiğini söyledi. “Zirve noktada konuşlanmış olan Hava Radar Komutanlığı personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesine ait yol ekiplerinin içinde bulunduğu araçların, yoğun tipi ve ani başlayan kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine, arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığı genel koordinasyonu altında, özellikle AFAD Başkanlığı destekleri ve katkılarıyla saat 11.15 sularında tüm personelimize, hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk. Hiçbirinde herhangi bir sağlık sorunu yok.”
GÜNDEM
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Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu.
Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti.
Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.
Beyşehir-Konya arasındaki karayolu güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kar fırtınası ve buzlanma dolayısıyla ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Beyşehir kent merkezinde TOKİ kavşağında önlem alan trafik ekipleri de Beyşehir-Konya Karayolu’nu saat 23.00’ten itibaren tüm araçların geçişine kapattı.
Beyşehir kent merkezinden Konya istikametine gidecek araçların geçisine izin verilmezken, Konya yönüne gitmek isteyen araçlar, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi önündeki kavşaktan geriye çevriliyor.
Çekici gibi araçlar ise Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nin otoparkında bekletilirken, yolcu otobüsleri dinlenme tesislerine yönlendirilmeye başlandı.
Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas’a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle 2190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolunda ulaşımda aksamalar yaşadı.
Çok sayıda TIR ve otomobil yolda kalırken, yolda kalanların yardımına jandarma, karayolları, AFAD ekipleri ile Çorum Offroad Arama ve Kurtarma Derneği (ÇOROOF) üyeleri koştu.
Arazili araçları olan ekipler bölgede kara saplanan TIR ve otomobilleri çekerek yolun tekrar araç trafiğine açılmasını sağladı.
Dernek üyeleri köy yollarında mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda aracı kar ve tipiye rağmen halatla çekerek, bulunduğu yerden çıkardı.
Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece saat 23.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Şiddetli bir şekilde başlayan kar yağışı saatlerce etkisini sürdürürken tipinin de etkili olması kenti kısa sürede beyaza bürüdü.
Aksaray - Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana Karayolları gidişli gelişli olmak üzere tüm araç trafiğine kapatılırken, kentte tüm ilçe, belde ve köy yolları da kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Polis ve jandarma ekipleri karayolları başta olmak üzere kentin tüm güzergahlarında görev aldı.
Polis ekipleri karayollarında duba ve şeritlerle yolları tamamen trafiğe kapatılırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi.
Kamyon ve tır gibi tonajlı araçlar ise bölgede bulunan en yakın dinlenme tesislerine yönlendirildi. Özellikle Aksaray - Nevşehir ve Konya Karayolunda görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken tüm ekipler yollarda güvenlik önlemine devam ediyor.
Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.
Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.
Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.
Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Nevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir - Aksaray il sınırında bulunan Alayhan mevkiindeki yoğunun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Türkiye kar esareti altında: Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı
Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen ikinci soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından çok sayıda karayolu ulaşıma kapanırken yüzlerce araç da yollarda mahsur kaldı.