​Kazdağları’nda 16 saatlik esaret: 17’si asker 21 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi kurtarıldı.

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından kurtarma ekiplerini koordine eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vali Şıldak, Edremit ilçesinde, saat 19.00 itibarıyla Kazdağı Milli Parkı’ndan ihbar geldiğini söyledi. “Zirve noktada konuşlanmış olan Hava Radar Komutanlığı personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesine ait yol ekiplerinin içinde bulunduğu araçların, yoğun tipi ve ani başlayan kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine, arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığı genel koordinasyonu altında, özellikle AFAD Başkanlığı destekleri ve katkılarıyla saat 11.15 sularında tüm personelimize, hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk. Hiçbirinde herhangi bir sağlık sorunu yok.”

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