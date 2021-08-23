Kazdağları’nda dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı

Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNDEM Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Öte yandan yangınla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Edremit ilçemizde bulunan Kazdağları Milli Parkı içerisinde sarp arazi şartlarına sahip bir vadide bugün sabah saatlerinde başlayan ve ilk andan itibaren etkili bir müdahale gerçekleştirilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Saat 18.30 itibariyle 17 helikopter ve 4 uçakla havadan; 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

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Başlangıç anından itibaren bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesi önlenmiş olup, kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Yangına müdahale esnasında orman gönüllüsü bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır.”