Gündem Kazdağlarında dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı
BALİKESİR

Kazdağları’nda dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangından kaçan bir ayı ise alevlerle mücadele eden orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Haber Merkezi İHA
Kazdağları’nda dumandan kaçan ayı orman gönüllüsüne saldırdı
Yaralanan Özkan Kaya

Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
GÜNDEM
Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Öte yandan yangınla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Edremit ilçemizde bulunan Kazdağları Milli Parkı içerisinde sarp arazi şartlarına sahip bir vadide bugün sabah saatlerinde başlayan ve ilk andan itibaren etkili bir müdahale gerçekleştirilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Saat 18.30 itibariyle 17 helikopter ve 4 uçakla havadan; 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Başlangıç anından itibaren bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesi önlenmiş olup, kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Yangına müdahale esnasında orman gönüllüsü bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır.”

Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına 4 uçak ve 29 helikopter müdahale ediyor
OYNAT 00:34
Kaz Dağları'nda çıkan orman yangınına 4 uçak ve 29 helikopter müdahale ediyor
Balıkesir Edremit Kazdağları mevkiinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 29 helikopter müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda 'Yangını kontrol almak için ekiplerimiz havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Son ateş sönene kadar görevdeyiz.' ifadeleri kullanıldı.
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