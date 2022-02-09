Kazdağları’nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Kaz dağlarında nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, dördü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.
Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan üç araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı.
Yolu açması için bölgeye gönderilen Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi de yolda kalınca 17’si askeri dördü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi kaz dağlarında mahsur kaldı.
Mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Balıkesir valiliği koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişininde araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
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Öte yandan mahsur kalan 21 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yola çıkan paletli ambulansında varmasına altı kilometre kaldığını belirtildi.
Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edremit ilçemiz Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda, mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.