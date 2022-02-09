Kazdağları’nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan üç araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı.

İHA

Yolu açması için bölgeye gönderilen Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi de yolda kalınca 17’si askeri dördü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi kaz dağlarında mahsur kaldı.

İHA

Mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Balıkesir valiliği koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı.

İHA

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişininde araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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İHA

Öte yandan mahsur kalan 21 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yola çıkan paletli ambulansında varmasına altı kilometre kaldığını belirtildi.

İHA

Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edremit ilçemiz Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda, mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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FOTOĞRAF 12 Kars'a 19 kilometre uzaklıktaki Güdeli köyünde bulunan ilkokulda görev yapan 2 öğretmen, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince özel araçlarıyla oturdukları kent merkezine gitmek için yola çıktı Ancak yolun kapandığını gören öğretmenler köye geri döndü, telefonla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ni arayarak yardım istedi. Öğretmenlerin yardım çağrısı üzerine ekipler yola çıktı. Ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak köye ulaştı. Öğretmenler, iş makinesinin arkasında evlerine giderken, kent merkezinde bulunan vatandaşlar da köye geldi. İki öğretmen, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Güdeli köyü sakinlerinden Oktay Metin, \"Köyün yolu kar ve tipi sebebiyle kapandı, greyder ve kepçe gelerek yolumuzu açtı. Biz köyümüze gelirken öğretmenler de Kars'a gitti. Allah devletimize zeval vermesin\" diye konuştu.<br>Bu arada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle Kars-Iğdır karayolunda bir araç kayarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgede bulunan vatandaşlar trafik ekipleri aracı iteleyerek yola çıkarttı. Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı Kar ve tipide mahsur kalan iki öğretmen ekipler tarafından kurtarıldı Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol kapanınca görev yaptıkları Güdeli köyünde mahsur kalan 2 kadın öğretmen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğretmenler özel araçları ile yolu açan ekiplerin peşinden Kars'a ulaştı.

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