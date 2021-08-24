Gündem Kazdağlarında orman yangını 12 helikopter 3 uçakla müdahale ettiler
BALİKESİR

Kazdağları’nda orman yangını: 12 helikopter 3 uçakla müdahale ettiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda çıkan orman yangınına 12 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Ekipler sarp arazideki yangına güçlükle ulaşabildi. 38 arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilen yangının ilerleyişi akşam saatlerinde durduruldu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Helikopter ve uçaklar 18 dakikada müdahale etti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kazdağları’nda orman yangını​: 12 helikopter 3 uçakla müdahale ettiler
Zamana karşı mücadele veren ekipler akşam saatlerinde alevlerin ilerleyişini durdurdu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 12 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Yangının ilerlemesi akşam saatlerinde durduruldu. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye sabah devam edilecek.

ZORLU MÜCADELE

  • Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı. Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

HELİKOPTER 18 DAKİKADA GELDİ

Bölgeye giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi’nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi. Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, “Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu.” dedi. Şıldak, karadan ise 210 yangın söndürme personelinin, 38 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale edildiğini dile getirdi.

Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.