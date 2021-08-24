​Kazdağları’nda orman yangını​: 12 helikopter 3 uçakla müdahale ettiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 12 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Yangının ilerlemesi akşam saatlerinde durduruldu. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye sabah devam edilecek.

ZORLU MÜCADELE

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı. Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

HELİKOPTER 18 DAKİKADA GELDİ

Bölgeye giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi’nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi. Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, “Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu.” dedi. Şıldak, karadan ise 210 yangın söndürme personelinin, 38 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale edildiğini dile getirdi.