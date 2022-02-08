Gündem Kazdağlarında tipi 17 askeri personel ile dört belediye çalışanı mahsur kaldı
BALIKESİR

Kazdağları'nda tipi: 17 askeri personel ile dört belediye çalışanı mahsur kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 askeri personel ve dört kişilik belediye ekibi mahsur kaldı. Personelleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Kazdağlarında tipi: 17 askeri personel ile dört belediye çalışanı mahsur kaldı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dört ilde eğitime kar engeli: Valilikler art arda açıklamalarda bulundu
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Uşak Valiliği, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar sürmesinin ve hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesinin beklendiğini açıkladı.<br><br>
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslarda, okullarda süren destekleme ve yetiştirme kurslarında 9 Şubat çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi.<br><br>
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personeller ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlileri de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.<br><br>
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Çankırı'da eğitime ara verildi<br><br>Çankırı genelinde etkili olması beklenen fırtına ve yağış sebebiyle, 9 Şubat günü eğitime ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi:
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\"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden bir tanesi, 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır.\"<br><br>
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Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli<br><br>İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararlarına göre, kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice'de 9 Ocak çarşamba günü taşımalı eğitim ve öğretim tatil edildi.<br><br>Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.
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Bir tatil haberi de Tunceli'den<br><br>Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sabaha kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının buzlanmaya sebebiyet vereceği belirtildi.<br><br>
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Açıklamada, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Dört ilde eğitime kar engeli: Valilikler art arda açıklamalarda bulundu
Soğuk ve kar yağışlı hava, ülke genelini etkisi altına aldı. Uşak, Çankırı, Tunceli ve Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

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