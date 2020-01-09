Kazıda buldukları top mermisini satıp parasıyla kebap yediler

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CEO böyle kaçtı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn’un, Osaka’dan Beyrut’a kaçış trafiğine Yeni Şafak ulaştı. Osaka’dan Ghosn’u alan özel jet, önce Madagaskar’a uçtu ve devlet başkanı ve ailesini alarak Dubai’ye gitti. Oradan da Osaka’ya geçip Ghosn’u aldı ve İstanbul’a getirdi. Havalimanına hızlı trenle giden Ghosn, İstanbul’dan da Beyrut’a gitti.