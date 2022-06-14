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ADANA

Kebapçıları ve kebap severleri üzen liste: Avrupa lobisinin oyunu

Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesine Türk mutfağının 17. sıradan girmesi Adanalı kebapçıları ve kebap severleri üzdü. Kebapçı Yaşar Aydın, Yunanistan’ın ikinci sıradan girdiği listenin, lobicilik yapılarak hazırlandığını söyledi. Yemek incelemeleri ve ülkelerin geleneksel yemeklerini tanıtan dünyaca ünlü bir internet sitesi, “Dünya Mutfakları” listesini güncelledi. Listede İtalya birinci, Yunanistan ikinci ve İspanya üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise sıralamada 17’nci oldu.

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Haber Merkezi İHA
​Kebapçıları ve kebap severleri üzen liste: Avrupa lobisinin oyunu
​Kebapçıları ve kebap severleri üzen liste.

Yemek incelemeleri ve ülkelerin geleneksel yemeklerini tanıtan dünyaca ünlü bir internet sitesi, “Dünya Mutfakları” listesini güncelledi. Listede İtalya birinci, Yunanistan ikinci ve İspanya üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise sıralamada 17’nci oldu.

İHA


Liste açıklandıktan sonra sıralama Türkiye’de birçok ünlü gurmenin eleştirisini alırken Türk mutfağının 17.sıradan girmesi Adanalı kebapçıları ve kebap severleri üzdü.


“Bu liste Avrupa lobisinin oynadığı bir oyun”


İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, Yunanistan’ın ikinci sıradan girdiği listeye Türkiye’nin 17’nci sıradan girmesinin mantıksız olduğunu söyledi. Aydın, “Liste neye göre ve kime göre hazırlandı. Hep kendilerine göre hazırlanmış. Yunanistan’ın neyi var. Bugün Adana kebap dünyanın her yerinde, her restoranında var. Türk mutfağı nasıl 17’nci sırada oluyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Avrupa lobisinin oynadığı bir oyun. Bu sefer de yemekle ciğerimizi yakmaya çalışıyorlar” diye konuştu.


“Türkiye’nin her ilinde lezzet var


Yunanistan’ın baklava ile övündüğünü ancak baklavayı Gaziantep’ten çaldığını öne süren Aydın, “Dünyadan herkes Türkiye’ye lezzetleri tatmaya geliyor. Yunanistan baklava ile övünüyor ama baklavayı çaldılar. Baklava Türkiye’nin. Türkiye’nin neresine gidersen git lezzet var. Mardin’e git kaburga dolması var. Siirt’te, Batman’da büryan var. Gaziantep’te beyran var. Erzurum’da cağ kebabı var. Adana’da Adana kebap var. Yunanistan’ın neyi var. Onlar ikinci sırada biz 17’nci sıradayız” ifadelerini kullandı.


“Bu listeye herkes gülüyor”


Türk mutfağının dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yaşar Aydın, “Pizza, makarna satanlar mı birinci sırada. Türkiye demek lezzet demektir. Türkiye demek mutfağın dünyada başkenti demektir. Bu inandırıcı değil. Bu kendi kendilerini tatmin etmek gibi bir şey. Türkiye’yi hiçbir yerden vuramazsınız. Dünya Türkiye’yi biliyor. Bunu herkes biliyor. Bu listeye şuanda dünyadaki herkes gülüyor. Bu listeyi kim hazırlamışsa beyninde kimler olduğu belli” dedi.
Kebap ustası Bişar Vural, “Biz bu listeyi kabul etmiyoruz. Türk mutfağı çok özel bir yere sahip. Bizim ülkenin çok güzel yemekleri var ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.
“Herkes lezzet için Türkiye’ye geliyor”


İrfan Topçubaşı adlı vatandaş ise dünyadan birçok insanın Türk lezzetlerini tatmak için ülkeye geldiğini söyleyerek, “Onu kim söylemişse uydurmuştur. Her zaman için Türk mutfağı birinci sıradadır. Ben şoförlük yapıyorum. Farklı şehirlerden, ülkelerden insanlar Adana’ya kebap yemek için geliyor. O Türk mutfağı 17’nci sırada diyenler halt etmişler” dedi.
Öte yandan geçen sene de Türk mutfağı, aynı listeye 16’ncı sıradan girmişti.

Bu da Adana usulü Squid Game: Büyük ödül Adana Kebap
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Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi. Kebapçı Uğur Aydın ise dizideki kıyafetlerden satın alıp, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 15 genç ile oluşturduğu ekiple Adana usulü Squid Game oynadı.
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Merkez Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında oynanan oyunda bir barfiks platformu kuruldu ve altına balçık konuldu. Bir demirin sağlam, diğer demirin ise kırılabilir olduğu platformu hiç kimse tamamlayamadı.
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Oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.<br>Sosyal medya platformlarında paylaşılan video ise kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı.
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“Çok güldük, eğlendik”<br><br>Kebapçı Uğur Aydın “Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi ve biz de ona istinaden güzel bir Adana versiyonu çekelim dedik. Çok da güzel oldu video. Çok güldük, eğlendik. Adana olduğumuz için de ödülümüz kebaptı. Biz kebabı ödül olarak verdik. Ancak hiç kimse oyunu tamamlayamadı. Video sosyal medya platformlarına yeni yüklenmesine rağmen binlerce kez izlendi ve beğenildi” diye konuştu.
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“Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez”<br>Oyunda oynayan Semih Reyhan ise Adana Kebap için herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyerek, “Bu video da biz kebap için yaşadığımızı belirttik. Çok güzel bir video oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Devamı eğer çok beğenilirse gelecek. Oyunu aslında hepimiz kaybettik ama hepimiz sonunda kebap yedik. Bir kebap için herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Biz Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez” ifadelerini kullandı.
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Bu da Adana usulü Squid Game: Büyük ödül Adana Kebap
Adana'da 15 genç, oluşturdukları ekiple Adana usulü Squid Game oynadı. Kimsenin kazanamadığı oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.


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