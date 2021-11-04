Keçilerle koyunlarını bagaja yükleyip götürdü: İlginç yolculuk kamerada

Adıyaman’da bir otomobilin bagaj kısmına konulan 3 keçi ve 1 koyunun ilginç yolculuğu kameralara yansıdı.
BAGAJA SIĞDIRDI
Adıyaman’da bir vatandaş otomobilin bagaj kısmına 4 küçükbaş hayvan sığdırmayı başardı. 3 keçi ve 1 koyunu bagaja yerleştiren sürücü, Atatürk Bulvarı üzerinde seyrederken başka sürücülerin dikkatini çekti. Diğer sürücüler cep telefonu ile bu ilginç yolculuğu kaydetti. Küçükbaş hayvanlar kamyonet yerine otomobilde yolculuk yaptı.
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Kastamonu’nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde ikamet eden Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, son bir hafta içerisinde üst üste 5 kez yandı.
Zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.
Sebepleri belirlenemeyen yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku ve panik yaşıyor.
Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü.
Yaşanan olaylardan hiç kimseyi sorumlu tutmadığını söyleyen Dadaylı, “Ben burada evde elimde hortumla sabaha kadar bekleyeceğim. Acaba çatı mı yanacak, acaba başka bir yer mi yanacak diye düşünüp duruyoruz” dedi.
Dadaylı ailesi, elinde yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.
Eve gelen misafirin ceketinin içerisinin bile alev aldığını belirten ev sahibi Ahmet Dadaylı, “Geçtiğimiz Çarşamba günü yatak odası alev alıyor herkes aşağıda iken. Ben il merkezine gidiyordum annem aradı evimiz yanıyor dedi. Ben eve gelene kadar yanan yatak odası, komşuların yardımıyla söndürme aşamasına gelmiş. Yanan yatak odasının boşalttık. Yanan odanın tamiratını yapan usta beni yanına çağırdı, o sırada oturma odasındaki çekyatın içerisi alev aldı. Oturma odasını söndürüyoruz, akşamüstü samanlığın üstü alev alıyor, bu sefer de samanlık yanıyor. Bugün ekipler geldi, komşular geldi samanlığı ayıkladık, akşamüstü eve çıktık misafirin ceketinin içi alev almış. Onu söndürdük, yarım saat sonra bu sefer yatar odası alev alıyor” dedi.
Yaşanan olaya şaşırdıklarını söyleyen Dadaylı, “40 bin lira değerinde samanlıkta samanlığım vardı, çatımızda yandı. Evde bir şey kalmadı, her şey yandı. Bugün bu oda yanıyor, bir süre sonra başka bir odamız yanıyor, az sonra diğer oda yanıyor. Hemen hemen hiçbir şeyim kalmadı, geriye kalan 3-5 eşyamızı dışarı çıkarttık yatak yorgan gibi. Artık elimizde hortumla evde bekliyoruz. Köyün merkezinde yangın vanası bulunuyor. Oraya yangın söndürme hortumunu taktık. Elimizde hortum ile bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın oradan mı yangın çıkacak ayakta sabaha kadar bekledik. Elimizde hortum ile nerede yangın çıkacağını bekler olduk. Şaşırdık, aklımıza mantık alacak hiçbir şey gelmiyor. Samanlıkta yangın elektrik yok bir şey yok. Çekyatın içerisi alev alıyor fakat üstü sağlam” diye konuştu.
Son bir hafta içerisinde komşularının evinin 5 defa yandığını anlatan Kurusaray Köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu da şunları kaydetti:<br>“Köy sakinlerimizden Yaşay Dadaylı’nın oğlu Ahmet Dadaylı’nın evi, bir hafta içinde yaklaşık 5 defa belirsiz sebeplerden dolayı yandı. Bu olayda kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için yani yanan çekyatın üst kısımdan yanması lazım, ama çekyat altından yandı. Yangın önce odada, daha sonra ahır ve samanlıkta çıktı. En büyük hasar ev ve samanlıkta yanan yangında oluştu.”
Muhtar Abdaloğlu, 5-6 yıl önce buna benzer bir olayın daha yaşandığını belirterek, “O olayda da bir odada yangın sönerken başka bir odada yangın çıkmıştı. Ama o yangın olayı bu yangın olayı kadar değil,1 sene aralıkla yangın çıkıyordu. Ama şu an yaşanılan olayda, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 defa yangın çıktı” dedi.
Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar
Kastamonu'da gizemli yangınlar: Bir haftada beş kez çıkınca aile nöbet tutmaya başladı
Kastamonu'da bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı. Sebepsiz çıkan yangınların nedeniyle diken üstünde yaşayan ev sahipleri, ellerinde hortumlarla nöbet tutmaya başlarken, yangınlardan artakalan eşyalarını ise zarar görmesin diye sokağa taşıdı.
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İhtisaslaşma faaliyetleri kapsamında Düzce’de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştıran Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün çalışmaları neticesinde, katma değeri oldukça yüksek olan safran için gönüllü çiftçi sayısını her geçen gün artırıyor ve bölge halkının gelir getirici faaliyet yürütmesini koordine ediyor.
Bu kapsamda Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu’nun bahçesinden safran hasadı yapıldı. Üretici Selami Gündoğdu; safran bitkisinin çok eskiden beri tarımının yapıldığını ve önemli bir ilaç, boya ve baharat bitkisi olduğunu belirterek boya, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanıldığını ifade etti.<br>
Gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu ayrıca ülkemizde safran üretiminin yeterli olmadığını söyleyerek, genellikle İran ve Afganistan gibi ülkelerden temin edildiğini ve bu yüzden ülkemizde üretiminin yapılmasının önem taşıdığına vurgu yaptı.
. Safran üretimine başlamadan Düzce Üniversitesi ile iletişime geçip önce toprak analizini yaptırdığını ve sürekli Düzce Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, bunun kendisi ve bölge çiftçileri için değerli olduğunu ifade ederek safran tarımı ile ilgili soğanların 15 Ağustos-15 Eylül arasında dikiminin yapıldığı bilgisini paylaştı.
Çiçeklerin ise 15 Ekim-15 Kasım arasında hasadının yapıldığını belirten Selami Gündoğdu, çiçeklerin erken saatlerde hasat edilmesi gerektiğini ve kilosunun 30.000-70.000 TL arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.
2 yıl önce safran üretimine başladığını ve bölgede diğer çiftçiler birlikte safran üretimini artırmak istediğini ifade eden Selami Gündoğdu, üretilen ürünleri Düzce Üniversitesi ile iş birliği kapsamında ürüne dönüştürmek istediğini belirterek Düzce Üniversitesi’ne katkıları için teşekkür etti.
Gram gram satılıyor: Kilosu 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde gönüllü çiftçi Selami Gündoğdu tarafından yetiştirilen safranın kilosunun 30 bin ile 70 bin TL arasında belirtildi.