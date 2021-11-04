Keçilerle koyunlarını bagaja yükleyip götürdü: İlginç yolculuk kamerada

Yaşanan olaya şaşırdıklarını söyleyen Dadaylı, “40 bin lira değerinde samanlıkta samanlığım vardı, çatımızda yandı. Evde bir şey kalmadı, her şey yandı. Bugün bu oda yanıyor, bir süre sonra başka bir odamız yanıyor, az sonra diğer oda yanıyor. Hemen hemen hiçbir şeyim kalmadı, geriye kalan 3-5 eşyamızı dışarı çıkarttık yatak yorgan gibi. Artık elimizde hortumla evde bekliyoruz. Köyün merkezinde yangın vanası bulunuyor. Oraya yangın söndürme hortumunu taktık. Elimizde hortum ile bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın oradan mı yangın çıkacak ayakta sabaha kadar bekledik. Elimizde hortum ile nerede yangın çıkacağını bekler olduk. Şaşırdık, aklımıza mantık alacak hiçbir şey gelmiyor. Samanlıkta yangın elektrik yok bir şey yok. Çekyatın içerisi alev alıyor fakat üstü sağlam” diye konuştu.