Keçiören Ankara’nın en yeşil alanı olacak

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Yükseltepe Mahallesi’ne inşa edilen Ersin Alkan Parkı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, elim bir kaza sonucu yaşamını kaybeden Ersin Alkan’ın ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Altınok, “Parkımıza elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Ersin Alkan kardeşimizin ismini verdik. Ersin Alkan’ın isminin yaşayacağı bu parkımızda geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için yürüyüş yolu, oyun alanları, halı saha, basketbol sahası var” dedi. Yükseltepe Mahallesi’ne yapılan yatırımlara ilişkin de bilgiler veren Altınok, “Çok sayıda yatırımın yanı sıra 1840 dönümlük bir alanı da aldık, Türkiye’nin en büyük Kentpark ormanını yapacağız ve Keçiören Ankara’mızın en yeşil alanı olacak” diye konuştu.

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