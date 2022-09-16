Keçiören Belediyesinden yeni hizmet: Estergon’da sanat atölyesi açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’ne kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Atölyesi’nin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde katılımcılara hitaben konuşan Altınok, “Bugün Estergon Türk Kültür Merkezimizde önemli bir hizmete daha imza attık. Milletlerin büyüklüğü sanat ve kültürüyle ölçülür. Biz Türk tarihinin 4500 yıllık olduğunu dile getiriyorduk. Ancak bir Alman anstitüsü tarafından yapılan araştırmada bunun 9000 yıl olduğu açıklandı. Kadim geçmişe sahip bir millet olarak zengin de bir sanat kimliğimiz var. Kalemizin bulunduğu bölge gecekondu ve harap binalardan oluşuyordu. Onları temizleyerek Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisini harmanladığımız kale inşa ettik. İçini de kültür ve sanatımızla dolduruyoruz. Kimliğimizi burada yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

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