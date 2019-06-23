Keçiören doğal afete hazırlanıyor

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan ‘Afet Bilinci ve Yangında Tahliye’ konulu hizmet içi eğitim 84 belediye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda eğitim Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) görevli eğitmen İbrahim Öğüt tarafından verildi. Doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, İlk yardım, yangında tahliye, kıymetli evrakların korunması ve aile bireylerinde can kaybının önlenmesi gibi birçok konunun ele alındığı hizmet içi eğitim önümüzdeki günlerde de devam edecek.

‘TOPLUMSAL BİLİNCE KATKI SUNUYOR’

Belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitimin toplumsal bilinçlenmeye katkı sunduğuna vurgu yapan Başkan Turgut Altınok, “Deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer birçok afet türlerine karşı toplumumuz tedbirli olmalıdır. Bu tedbirin temelinde de afetlere karşı bilinçli bir toplum inşa etmek vardır. Çevremize ve ekonomimize yönelik yıkıcı etkileri olan afetlerin zararlarını minimize etmek için Keçiören Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Eğitimlerin beraberinde tatbikatlar da yaparak personelimizi ani bir felakete karşı her zaman hazır tutacağız” diye konuştu.