Keçiören'de yardım seferberliği: Depremzedeler için 45 TIR gönderildi

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Keçiören Belediyesi depremzedeler için seferber oldu
Başkan Altınok deprem bölgelerine yapılan desteklere ilişkin yaptığı açıklamada; “İlçemizde 10 merkezde yardım toplama noktası oluşturduk. 35 adet yardım tırımızı gönderdik. AFAD ile koordineli şekilde yardım tırlarımızı depremzedelerimize ulaştırdık. Yardımlarımızın vatandaşlarımıza dağıtıldığının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Keçiören seferber olmuş durumda. Yardımları gerek adreslerden alıyoruz gerekse ilçemizdeki 10 yardım toplama noktasına vatandaşlarımız kendileri getiriyor. Belediye çalışanlarımız ve gönüllü vatandaşlarımız, gençlerimiz yardımları tasnif ederek tırlara yüklüyor. Onun dışında cenaze araçları, iş makinaları, çorba araçları, jeneratörler ve bunlar için yedekli şekilde operatörlerimizi gönderdik. Maalesef kefen ihtiyacı olduğu bilgisi tarafımıza iletilince gerekli adımları da attık ve kefen de gönderdik. Şimdi yine kefen ve çadırlarımızı hazırladık tekrar gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinden Ankara’ya gelen vatandaşlara kapılarını açtıklarını da söyleyen Altınok, “Deprem bölgesinden Ankara’ya gelmek isteyen canlarımızı sosyal tesislerimizde misafir etmeye başladık. Keçiören Osman Gazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konuk Evi’mizde depremzedelerimizi ağılıyoruz. Öte yandan Ankara ve Keçiören’de boş evi bulunan vatandaşlarımız da bu vatandaşlarımıza evlerini ücretsiz tahsis etmek için seferber olmuş durumda. Milli Mücadele ruhuyla bir ve beraber olan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Keçiören Belediyesi tarafından gönderilen yardım tırlarında koli halinde su, ısıtıcı, battaniye, gıda malzemesi, mont, ayakkabı, çocuk bezi, yorgan, yatak, hijyen malzemesi, kuru gıda, yastık gibi muhtelif yaşam malzemeleri bulunuyor.