Keçiören'de yardım seferberliği: Depremzedeler için 45 TIR gönderildi

Keçiören Belediyesi tarafından depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası seferberliğe dönüştü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yardımların artarak devam ettiğini, Keçiören Belediyesi tarafından gönderilen iş makinalarının da arama kurtarma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Keçiören Belediyesi tarafından depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası seferberliğe dönüştü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yardımların artarak devam ettiğini, Keçiören Belediyesi tarafından gönderilen iş makinalarının da arama kurtarma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Başkan Altınok deprem bölgelerine yapılan desteklere ilişkin yaptığı açıklamada; “İlçemizde 10 merkezde yardım toplama noktası oluşturduk. 35 adet yardım tırımızı gönderdik. AFAD ile koordineli şekilde yardım tırlarımızı depremzedelerimize ulaştırdık. Yardımlarımızın vatandaşlarımıza dağıtıldığının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Keçiören seferber olmuş durumda. Yardımları gerek adreslerden alıyoruz gerekse ilçemizdeki 10 yardım toplama noktasına vatandaşlarımız kendileri getiriyor. Belediye çalışanlarımız ve gönüllü vatandaşlarımız, gençlerimiz yardımları tasnif ederek tırlara yüklüyor. Onun dışında cenaze araçları, iş makinaları, çorba araçları, jeneratörler ve bunlar için yedekli şekilde operatörlerimizi gönderdik. Maalesef kefen ihtiyacı olduğu bilgisi tarafımıza iletilince gerekli adımları da attık ve kefen de gönderdik. Şimdi yine kefen ve çadırlarımızı hazırladık tekrar gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.