Gündem Keçisinin fotoğrafını paylaştıktan sonra köylerden akın akın görmeye geldiler İnceleyince şok olduk Allahın işi işte
ZONGULDAK

Keçisinin fotoğrafını paylaştıktan sonra köylerden akın akın görmeye geldiler: İnceleyince şok olduk Allah'ın işi işte

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çiftçi Hamit Duyar'ın (38) 3 boynuzlu keçisi görenleri şaşırtıyor. Hamit Duyar, “Aldığımda küçüktü. Arazide gezerken kulağında bir şey sallandığını gördüm. Ben herhalde başka bir hayvanın boynuzu kulağına takıldı diye düşündüm. İncelediğimde boynuz olduğunu fark ettim. Çıkarmak istedim ama kanadı. Sonra kulaktan beslenerek büyüdüğünü fark ettim. Allah’ın işi. Boynuz kulağı geçer derler ya öyle bir şey oldu" ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi DHA
Keçisinin fotoğrafını paylaştıktan sonra köylerden akın akın görmeye geldiler: İnceleyince şok olduk Allahın işi işte
​Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çiftçi Hamit Duyar'ın (38) 3 boynuzlu keçisi görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Çırgan köyünde çiftçilik yapan Hamit Duyar, 5 ay önce aldığı 200'e yakın keçi arasındaki kara keçinin kulak ucunda boynuz olduğunu fark etti.

KULAĞINDAN BOYNUZ ÇIKIYOR

Başındaki iki boynuzun yanı sıra kulağındaki üçüncü boynuz, keçiyle birlikte büyümeye başladı. 3 boynuzlu keçiyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra köylülerin merak ederek keçiyi görmeye geldiğini anlatan Hamit Duyar, “Aldığımda küçüktü. Arazide gezerken kulağında bir şey sallandığını gördüm. "

BİR ŞEY TAKILDI SANDIM

"Ben herhalde başka bir hayvanın boynuzu kulağına takıldı diye düşündüm. İncelediğimde boynuz olduğunu fark ettim. Çıkarmak istedim ama kanadı. Sonra kulaktan beslenerek büyüdüğünü fark ettim. Allah’ın işi. Boynuz kulağı geçer derler ya öyle bir şey oldu" dedi.

İstanbul'da şaşırtan görüntü: Evinde beslediği keçiye bebek bezi giydirip gezdiriyor
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Esenler'de yaşayan Ömer Kara isimli vatandaş keçilere olan merakı nedeniyle evinde evcil hayvan olarak keçi besliyor.
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Daha önceden 2 keçiyle beraber yaşayan Kara uzun süredir almak istediği cüce keçi ırkını Büyükçekmece'de bir çiftlikte buldu.
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Uzun ısrarlar sonucu çiftlik sahibinden aldığı cüce keçi ile bir ay boyunca beraber yaşayan Ömer Kara, gittiği her yere keçisi Zeytin'i de götürüyor.
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Kara, kimi zaman da keçisinin altına çocuk bezi giydirip parkta gezintiye çıkıyor. Evcil hayvan olarak karşılarında keçi görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özellikle çocukların ilgi odağı haline gelen Zeytin ile fotoğraf çektirmek için sıraya girenler de oluyor.
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Keçilere karşı olan ilgisini ve cüce keçi hayalini anlatan Ömer Kara, Cüce keçi benim hep hayalimdi. Bundan önce iki tane keçim vardı onlar büyüyen cinsti şimdi büyümeyen cins aldım onu besliyorum. Büyükçekmece'de bir çiftlik sahibinden aldım. Nadir bir hayvan olduğu için önce vermek istemedi ama ısrarı üzerine aldım. Bir aydır beraberiz, biberonla besliyorum. İyice yakınlaştık, beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz, beraber yemek yiyoruz. Ben ne yapıyorsam o da benim peşimde. İnsanların tepkileri çok farkı oluyor çünkü dışarıda hep kedi, köpeğe alıştıkları için keçi görünce tuhaf oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben de bir farklılık yaratmak istedim ve keçi aldım. Keçi insanlarla yaşayabiliyor, çok cana yakınlardır. İsmi Zeytin dedi.
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Keçiyi gören vatandaşlardan bazıları ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade ederken bazıları da keçinin evcil hayvan olabileceğini söyledi.
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İstanbul'da şaşırtan görüntü: Evinde beslediği keçiye bebek bezi giydirip gezdiriyor
İstanbul Esenler'de yaşayan Ömer Kara cüce keçi ırkından bir keçiyi sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Adını Zeytin koyduğu keçiyi her gittiği yere götüren Kara, kimi zaman da keçisinin altına çocuk bezi giydirip parkta gezintiye çıkıyor


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