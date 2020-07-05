Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kediye işkence yapıp sosyal medyada paylaşan Sude Andaşa büyük tepki
SAKARYA

Sude Andaş kimdir? Kediye işkence yapan Sude Andaş'a büyük tepki

Kediye işkence yapıp sosyal medyada paylaşan Sude Andaş'a büyük tepki

Sakarya'da kKediye işkence ettiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve 'İsteyene video atacağım' diyen Sude Andaş hayvanseverleri ayaklandırdı. İşkence görüntülerini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet eden sosyal medya kullanıcıları, #SUDEANDASTUTUKLANSIN etiketi altında kampanya başlatırken Sude Andaş sosyal medya hesaplarını kapattı. Öte yandan Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada paylaşımların sahte hesaplardan yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sude Andaş kediye yaptığı işkence görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.
Sude Andaş kediye yaptığı işkence görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Sakarya'da yaşayan Sude Andaş adlı genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de 'En sevdiğim' yazdı. Sude Andaş, yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

VAHŞET

Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude Andaş, gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi, hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude Andaş bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, infial yaratan Sude Andaş'ın cezasız kalmaması için sosyal medyada binlerce tweet atıldı.

Sude Andaş'ın paylaştığı vahşetten bir kare...
  • Tepkinin büyümesi sonrası Sude Andaş, kedi leşini yolda görerek fotoğrafını çektiğini belirterek, "Köyde kardeşim ile birlikte kuzenlerimin yanına giderken yolun ortasında bir kedi gördük ve yanına gittiğimizde hafifçe başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. O anda fotoğrafını çektim ve hesapta paylaştım. Hayvanların bu hale gelmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Bir kişi bana "Niye zarar veriyorsun yazdı". Benim böyle bir şeyi yapmış olacağımı düşünmesi bile beni rahatsız etti. Çünkü ben köyde olsun, evimde olsun hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları gerçekten seviyorum. O kişinin yazdığı şeylere, o kişiye tepki göstererek sinirle yazmamam gereken şeyler yazdım. Bulunduğum durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben hiçbir hayvana asla zarar vermem" dedi.

Sude Andaş'a sosyal medyada tepki.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

  • Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

Sakarya Valisi açıkladı: Patlamada can kaybı 6'ya yükseldi
GÜNDEM
Sakarya Valisi açıkladı: Patlamada can kaybı 6'ya yükseldi
Abone Ol Google News
Can kaybı 6ya yükseldi

Can kaybı 6'ya yükseldi

Sakarya Valisi: İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Ağustosta açılışı yapılacak

Ağustosta açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projenin müjdesini verdi.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.

​İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren uçuk ücretler.

​Süper Lig hakemi 6 ay maç yönetemeyecek.

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova bölgesine milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova bölgesine milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatını 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.
Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması: Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getirecek
Ekonomi

Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması: Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilen en büyük gemi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'yu inceledi. Bakan Varank, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor" dedi. Anadolu, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Geminin uçuş güvertesinin baş tarafında, uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak. Gemi üzerinde 1 adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek.
Bursaspor kazandı, Süper Lig hesapları karıştı
Spor

Bursaspor kazandı, Süper Lig hesapları karıştı

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu mağlup eden Bursaspor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Süper Lig’e direkt çıkabilmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlılar, tüm maçlarını kazanarak Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.