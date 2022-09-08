Gündem Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
İSTANBUL

Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
Kediye pitbull cinsi köpek saldırdı.

Alınan bilgiye göre, beş Telsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül'de iki kişi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağacın dibinde uyuyan kediye saldırdı.

Çevredekiler tarafından yaklaşık 15 dakika sonra zorlukla köpekten kurtarılan kedi öldü. Olayın ardından vatandaşlar köpeği ağızlıksız gezdiren kişilere tepki gösterdi.

Kedinin sahibi olduğunu belirten Saliha Biber, köpek sahibinin olaya tepki gösteren kişilere "Alt tarafı bir kedi" dediğini iddia ederek söz konusu kişi hakkında şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Saliha Biber, köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek, "Hasta, kuyruğu kopuk kedimin ağzını parçalayıp gitti. Köpeğin doğasında vardır, bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Peki ya bir kadın ya da çocuk olsaydı ne olurdu? Köpeği böyle dolaştırarak ne yapmaya çalışıyorlar. Bakacaksanız, adam gibi bakın. Yandaki esnaf kızıyor. Kalkıp 'altı üstü bir kedi' demiş. Ben ona beş yıl emek verdim." diyerek gözyaşı döktü.

Biçer, köpeğin sahibinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Köpekler yaşlı kadını parçaladı: Almanya'dan tatil için köyüne gelmişti, feci şekilde hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesine bağlı Burhanoğlu köyündeki evinden geçen pazar günü çıkarak aynı köydeki diğer evinin bahçesindeki otları yolmaya giden Hamide Demir’den haber alamayan Almanya’da yaşayan kızı, pazartesi günü köydeki akrabalarını arayarak annesine bakılmasını istedi. Hamide Demir'i aramaya başlayan yeğeni, bahçede hareketsiz yatarken buldu.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Almanya’dan tatil için köyüne gelen Hamide Demir'in, bir süredir cezaevinde bulunan oğlunun beslediği 7 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi. Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
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Baş, kol ve bacaklarında köpek saldırısının izleri tespit edilen kadının ölüm sebebi ‘yaralanmaya bağlı ölüm’ olarak açıklandı. Demir’in 3 oğlu ve kızı Almanya’dan cenaze için Burhanoğlu köyüne gelirken, cezaevinde olan köpeklerin sahibi oğlu ise jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cenaze namazına katıldı. Hamide Demir, köyde evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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KÖPEKLERE BAKMAMALARI İSTENDİ<br>Hamide Demir’in yengesi olduğunu belirten Turan Demir, ölen kadının, oğlu cezaevine girdikten sonra köpeklerin bakımını üstlendiğini söyledi. Köpeklere bir süre baktıktan sonra Hamide Demir’in oğullarının köpekleri salmasını ve artık bakmamasını istediklerini belirten Turan Demir, “Bana da bakmamam için baskı yaptılar. Evin avlusunu pislettikleri için dışarı attılar. Kenara koyalım dedim ‘Sen karışma’ dediler. Köpekler aç kalmış” dedi.
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‘RAHMETLİYE ALIŞKIN DEĞİLLERDİ’<br><br>Bir süre sonra Hamide Demir’in de isteğiyle köpekleri tekrar beslemeye başladığını ifade eden Turan Demir, köpekleri tekrar avluya aldığını ve ara sıra beslediğini belirtti. Hamide Demir’in cansız bedeni bulunmadan 1 gün önce köpekleri beslemek için eve gittiğini köpeklerin aç kaldığı süreden sonra davranışının değiştiğini ifade eden Turan Demir, “Rahmetliye de fazla alışkın değillerdi. Kapıyı açtım, evin arkasına doğru baktım. Yengem yüz üstü yatıyordu. Ben hemen ekiplere haber verdim, geldiler” diye konuştu.
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KÖPEKLER BARINAĞA ALINACAK<br>Olay günü savcının köpeklerin barınağa alınması talimatını verdiği söyleyen Turan Demir, “Savcı köpeklerin derhal kaldırılmasını istedi. Bayıltılarak veya toplatılarak barınağa teslim edilmesine karar verdiler. Köpekler öldürülmeyecek, bir şekilde alınıp barınağa teslim edilecek” dedi.
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Ölü bulunan kadın köpeklerin saldırısında yaşamını yitirmiş
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Köpekler yaşlı kadını parçaladı: Almanya'dan tatil için köyüne gelmişti, feci şekilde hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geçen pazartesi günü bahçede ölü bulunan Hamide Demir'in (79), bir süre önce cezaevine giren oğlunun beslediği 7 köpek tarafından uğradığı saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Demir, Almanya'dan yakınlarının gelmesinin ardından toprağa verildi.

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Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

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