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ANKARA

Kemal Bey’in halefi kim: CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası dönem tartışılmaya başlandı

CHP'de, Kılıçdaroğlu sonrası dönem tartışılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yarış kızışıyor. İki isim öne çıkıyor. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı. 2020 kurultayında 982 ile en çok delegenin oyunu alan Faik Öztrak tabanda güçlü. Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin içinde olduğu 10 Aralık ekibi ise Salıcı’yı destekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Bey’in halefi kim: CHPde Kılıçdaroğlu sonrası dönem tartışılmaya başlandı
​CHP'de, Kılıçdaroğlu sonrası dönem tartışılmaya başlandı.

Şubat ortası aday düğümünün çözüleceği 6'lı masanın büyük ortağı CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu sonrası senaryolar konuşuluyor. Hangi ekip Kılıçdaroğlu'nu halefi olmaya ikna ederse o kliğin Genel Merkez’i kontrol altına alacağı kulislerde dillendirilen en iddialı senaryo. Bu noktada öne çıkan iki isim ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.

Oğuz Kaan Salıcı
Oğuz Kaan Salıcı

10 ARALIK EKİBİ DE TALİP

Bu çerçevede Kılıçdaroğlu sonrası mücadelenin ilk temellerinin CHP'nin 2020’de yapılan 37'nci Olağan Kurultayı’nda atıldığı belirtiliyor. Parti Meclis’i seçimlerindeki güç mücadelesinin listelere yansıdığına dikkat çekiliyor. 10 Aralık kliğinin parti içinde Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Canan Kaftancıoğlu gibi aktörlerin etrafında örgütlendiği iddia ediliyor.

Faik Öztrak
Faik Öztrak

EN GÜÇLÜ ADAY ÖZTRAK

CHP’de Kılıçdaroğlu sonrası dönemde Öztrak ve Salıcı liderlik yarışında en çok şanslı görülen isimler. 2020 kurultayındaki PM seçimlerinde 982 ile en çok delegenin oyu alan Öztrak'ın Genel Merkez'deki gücü, karar mekanizmalarında etkinliğiyle Salıcı ve ekibini gölgede bıraktığı biliniyor. 'Öztrak'ın olmadığı günlerde parti sözcülüğünün Salıcı tarafından üstlenildiğine' dikkat çeken CHP'li bir isim, 'Salıcı'nın 844, Onursal Adıgüzel'inse 836 oyla PM'de ilk altıya girdiklerini ancak parti içinde üstlendikleri rolün salt genel başkan yardımcısı olarak tanımlamayacağını' vurguladı.

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