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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Aday olacak mısınız? sorusuna net bir cevap veremedi
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu 'Aday olacak mısınız?'​ sorusuna net bir cevap veremedi

Kemal Kılıçdaroğlu 'Aday olacak mısınız?' sorusuna net bir cevap veremedi

Bir televizyon programında katıldığı canlı yayında 'Aday olacak mısınız?' sorusuyla karşı karşıya kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, net bir cevap veremedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylık sinyali vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun aday olabilme ihtimali, CHP'de heyecana neden olurken İyi Parti'de yüzlerin düşmesine neden oldu.

Olay TV'nin canlı yayınına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday olacak mısınız" sorusuna yanıt verdi.

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Henüz Millet İttifakı olarak bir araya gelip adaylık konusunu görüşmediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir ittifak yapmışsanız, bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz, yanlış yapmış olursunuz.

Millet İttifakı liderleri olarak oturup önce şunu netleştirmeliyiz; tek bir adayla mı yola çıkacağız, her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak?

Bunu netleştirmeden, ben cumhurbaşkanı adayı olacağım derseniz, ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlamış kişi olursunuz." ifadelerini kullandı.

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