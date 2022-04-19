Kemal Kılıçdaroğlu: Balıkçılar Bakanlığı kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Toplantıda balıkçıların misafir edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sektörün sorunlarını dile getirirken bir vaadini daha açıkladı.

Balıkçılara bakanlık sözü veren CHP lideri, "Balıkçı kardeşlerimiz aramızda, onlara hoş geldiniz diyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. Mazot fiyatlarının arttığını biliyorum. Şu formülü asla unutmayın; balıkçının mazot fiyatı eşittir lüks yatın mazot fiyatı.

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Ona kaçtan veriliyorsa balıkçıya da o fiyattan vereceğiz. Ucuz mazot vereceğiz. Ağlar çok pahalı biliyoruz. Özel teşvik getirilmesi gerekiyor. Söz verdim bir daha sizin huzurunuzda söz vereyim. İktidar olunca sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sileceğiz.

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Balıkçılığın bir acil eylem planına ihtiyacınız var. Bunlar bunu yapamazlar. Balıkçılığın meslek olarak da bir tanımı yok. Bir tanıma ihtiyacı var. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Sizin de bir muhattabınız olacak devlet içinde" diye konuştu.

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