Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Bu kardeşiniz de 28 Şubat mağduru
İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz de 28 Şubat mağduru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’taki bir otelde partisince düzenlenen “Helalleşme Buluşması”na katıldı. Birkaç ay önce “helalleşme” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz de 28 Şubat mağduru
Canan Kaftancıoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’taki bir otelde partisince düzenlenen “Helalleşme Buluşması”na katıldı. Birkaç ay önce “helalleşme” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Sizlerin karşısına bir ‘28 Şubat mağduru’ olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat’ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski ile Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, mahkemelerde süründürülüğünü iddia ettiği askerler ve aileleri ile de helalleşeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurları var
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurları var

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
Acı bilanço

Acı bilanço

​Rus saldırılarında 352 Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi.
İsmi değişecek

İsmi değişecek

​FIFA'nın Rusya kararı belli oldu.
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak.

'Mühimmatlar yolda'

'Mühimmatlar yolda'

​AB'den Ukrayna ordusuna gönderileceklerle ilgili açıklama.

​Zelenskiy: Sonuç vereceğini düşünmüyorum ama deneyelim.

Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.