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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında 'Gezicileri' ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısında 'Gezicileri' ağırladı. Konuşmasına "Gezi aileleri burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum." sözleriyle başlayan CHP lideri, "Gezi'ye buradan selam göndermek benim boynumun borcudur." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Gezicileri ağırladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında "Gezi aileleri burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum." diyen Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklularına desteğini yineledi.

CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, vatandaşlarının haksızlık karşısında yükselttikleri sestir. Bu ses bir bayraktır. Bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağıdır. Demokrasi, adalet bayrağıdır o bayrak. Milyonlarca gencimizin haykırdığı, adalet istediği bir bayraktır.

"GEZİ'YE SELAM GÖNDERMEK BOYNUMUN BORCUDUR"

Yargılanıyorlar. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir soru bile sormadan, bir tek tanık bile dinlemiyor, delil var mı yok mu onu bile araştırmıyor 'Sizi hapse atacağım' diyor. Vicdan sahibi olanların vicdanına havale ediyorum bu duruşmayı. Ne olursa olsun, bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Adalet kutsal bir kavramdır. Bu kadar tahrip edemezsiniz adaleti. 6 aydır içerideler. Tek soru sorulmadan. Vera'yı babasıyla buluşturacağım ahtım var. Gezi'ye buradan selam göndermek benim boynumun borcudur."

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