Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Her muhtara özel kalem için çalışma yapıyoruz
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Her muhtara özel kalem için çalışma yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğin çözümüne ilişkin "Her muhtara özel kalem verilirse işsizlik biter" önerisi için çalışma yaptıklarını söyledi. Kocaeli'nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Her muhtara bir tane yardımcı personel vereceğiz dediğim için kıyameti koparttılar. Muhtar olarak siz seçilmezsiniz ama o görevli orada kalacak, yeni seçilen muhtara, eski uygulamaların tamamını hafıza olarak aktaracak. Bunun için çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu: Her muhtara özel kalem için çalışma yapıyoruz
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Manisa’da yaptığı konuşmada işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuş; "Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" demişti.

'Her muhtara özel kalem'

Kılıçdaroğlu, bu önerisiyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Kocaeli'nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda önerisine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyince kıyameti koparttılar"

Dedim ki her muhtara bir tane yardımcı personel vereceğiz. Muhtar olarak siz seçilmezsiniz ama o görevli orada kalacak, yeni seçilen muhtara, eski uygulamaların tamamını hafıza olarak aktaracak. ‘Muhtarlara özel kalem verilir mi?’ diyerek kıyamet koparttılar.

"Bunun için çalışma yapıyoruz"

Neden verilmesin? Bizim pek çok yerde belediye başkanlarımız muhtarlara yardımcı personel verirler. Bu uygulama geçici olarak sürdürülebilir ama asıl olan bağımsız birinin orada olmasıdır. Bağımsız kişinin kamu görevlisi olarak muhtarın yardımcısı olması lazım. Bunun için çalışmaları yapıyoruz.

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
GÜNDEM
'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız

Kılıçdaroğlu ne demişti?

"10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yine kendisiyle çeliştiği bir açıklamada bulunmuştu. Söylediklerinin aksine "10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
OYNAT 00:36
'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
“10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter” önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söyleminde de kendisiyle çelişti. “Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu “10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu
OYNAT 00:59
Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor
OYNAT 02:51
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor
'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiden ürünlerin satın alınması sonrası “Şu mantığa bakın” diyerek kendisiyle çelişmesi, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulundu.
Abone Ol Google News
Sahibine 11 bin lira ceza

Sahibine 11 bin lira ceza

​Tehlikeli ırklar arasında yer alan bu köpekler toplanıyor.
Bin liraya sistem kurdu

Bin liraya sistem kurdu

10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor.
Sanayide sevindiren rakam

​Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı

​218 gündür koronavirüsü atlatamıyor.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteğine son başvuru tarihi 1 Temmuz.

​Koronavirüs aşı çalışmasında büyük başarı.

​Bakan Soylu 'güzel bir haber daha' diyerek paylaştı.

​Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili açıklaması tartışmalara neden oldu.

​Afganistan'da Taliban korkusu.

​Kaza yapanlara su vermek isteyen genç yaşamını yitirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.