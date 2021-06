Kemal Kılıçdaroğlu: Her muhtara özel kalem için çalışma yapıyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğin çözümüne ilişkin "Her muhtara özel kalem verilirse işsizlik biter" önerisi için çalışma yaptıklarını söyledi. Kocaeli'nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Her muhtara bir tane yardımcı personel vereceğiz dediğim için kıyameti koparttılar. Muhtar olarak siz seçilmezsiniz ama o görevli orada kalacak, yeni seçilen muhtara, eski uygulamaların tamamını hafıza olarak aktaracak. Bunun için çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2021, 10:27 Son Güncelleme: 24 Haziran 2021, 10:46 Yeni Şafak