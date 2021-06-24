Kemal Kılıçdaroğlu: Her muhtara özel kalem için çalışma yapıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Manisa’da yaptığı konuşmada işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuş; "Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" demişti.

'Her muhtara özel kalem'

Kılıçdaroğlu, bu önerisiyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Kocaeli'nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda önerisine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyince kıyameti koparttılar"

Dedim ki her muhtara bir tane yardımcı personel vereceğiz. Muhtar olarak siz seçilmezsiniz ama o görevli orada kalacak, yeni seçilen muhtara, eski uygulamaların tamamını hafıza olarak aktaracak. ‘Muhtarlara özel kalem verilir mi?’ diyerek kıyamet koparttılar.

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"Bunun için çalışma yapıyoruz"

Neden verilmesin? Bizim pek çok yerde belediye başkanlarımız muhtarlara yardımcı personel verirler. Bu uygulama geçici olarak sürdürülebilir ama asıl olan bağımsız birinin orada olmasıdır. Bağımsız kişinin kamu görevlisi olarak muhtarın yardımcısı olması lazım. Bunun için çalışmaları yapıyoruz.

GÜNDEM 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız

Kılıçdaroğlu ne demişti?

"10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yine kendisiyle çeliştiği bir açıklamada bulunmuştu. Söylediklerinin aksine "10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:36 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter” önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söyleminde de kendisiyle çelişti. “Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu “10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız” dedi.







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OYNAT 00:59 Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.









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