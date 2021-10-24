Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de CHP'li belediyeyi şikayet eden vatandaşları azarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temaslarında CHP'li belediyelerle ilgili vatandaşların tepkileriyle karşılaştı.

Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden gruptan Eray Uslu, Kılıçdaroğlu'na, senelerdir yeni evlerine geçemediklerini söyledi.

"SÖYLEYİN DEVLET YAPSIN"

Kılıçdaroğlu, bu tepkiye "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar" cevabını verdi. Bunun üzerine Uslu, Kılıçdaroğlu'na "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" dedi.

DAİRENİN FİYATI KAÇ?

CHP lideri, 3 çocuğu olduğunu söyleyen bir mağdura da kızarak, "Bana onları söyleme kardeşim, aldığın dairenin fiyatı kaça çıkıyor?" diye çıkıştı.

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Kılıçdaroğlu, İzmir Karabağlar’da temel atma ve toplu açılış töreninde de CHP'li Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere atıldığını öne süren bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"MAAŞIMI VERMEDİLER"

Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti.

Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki gösteren kadınla konuştu.