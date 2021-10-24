Gündem Kemal Kılıçdaroğlu İzmirde CHPli belediyeyi şikayet eden vatandaşları azarladı
İZMİR

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de CHP'li belediyeyi şikayet eden vatandaşları azarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de vatandaşların CHP'li belediyelerle ilgili tepkileriyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm projelerini bitirmeyen CHP'li belediyeyle ilgili şikâyete "Gelsin hükümet yapsın" cevabını verdi. 3 çocuğuyla mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaşı ise "Bana onları söyleme, aldığın dairenin fiyatı kaça çıkıyor?" diyerek tersledi. Bir kadın ise CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını ve 16 aylık maaşının verilmediğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Kemal Kılıçdaroğlu İzmirde CHPli belediyeyi şikayet eden vatandaşları azarladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temaslarında CHP'li belediyelerle ilgili vatandaşların tepkileriyle karşılaştı.

Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto eden gruptan Eray Uslu, Kılıçdaroğlu'na, senelerdir yeni evlerine geçemediklerini söyledi.

"SÖYLEYİN DEVLET YAPSIN"

Kılıçdaroğlu, bu tepkiye "Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet'le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar" cevabını verdi. Bunun üzerine Uslu, Kılıçdaroğlu'na "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" dedi.

DAİRENİN FİYATI KAÇ?

CHP lideri, 3 çocuğu olduğunu söyleyen bir mağdura da kızarak, "Bana onları söyleme kardeşim, aldığın dairenin fiyatı kaça çıkıyor?" diye çıkıştı.

Kılıçdaroğlu’nun programında CHP'li belediyeye tepki: Haksız yere işten çıkardılar
OYNAT 01:50
Kılıçdaroğlu’nun programında CHP'li belediyeye tepki: Haksız yere işten çıkardılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de konuşma yaptığı esnada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'li Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını söyleyen kadın, 'Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım' dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Karabağlar’da temel atma ve toplu açılış töreninde de CHP'li Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere atıldığını öne süren bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"MAAŞIMI VERMEDİLER"

Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti.

Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki gösteren kadınla konuştu.

İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
OYNAT 03:00
İzmir'de esnaf ziyaretine giden Kılıçdaroğlu'na tepki: 35 yıldır yönetiyorsunuz, altyapı İzmir'de bitik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek, 'Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'na, itfaiye rapor tutmayınca sosyal yardımın gitmediğini belirterek, ' Kapıcı dairesinde adamın sadece ceketi kaldı. İtfaiye gitmezse o adam açıkta kalacak.' diye konuştu.

O sırada vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in korumaları tarafından uyarılınca, 'Neden dürtüklüyorsun? gerçekleri söylüyorum.' şeklinde karşılık vermesi de objektiflere yansıdı.

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