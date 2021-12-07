Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde eline de hâkim olamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bütçe görüşmeleri için yaptığı konuşma sırasında kürsüde ahlak dışı bir harekete imza attı.
AK Parti sıralarına el hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti’li vekillerden tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu, “Dolarla borçlandılarsa Amerika’daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa da AB’deki enflasyonu da sırtımıza yüklüyorlar” ifadelerinin ardından AK Parti’li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı.
AK PARTİ CEZA ALMASINI İSTEDİ
Kılıçdaroğlu’nun hareketine AK Parti’li vekiller yoğun şekilde tepki gösterirken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160’a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nun ceza almasını istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.