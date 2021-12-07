Gündem Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde eline de hakim olamadı
ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde eline de hâkim olamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına doğru ahlâk dışı bir el hareketi yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “kaba ve yaralayıcı söz” kapsamında kınama istemesi ve vekillerin tepkisi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde eline de hâkim olamadı
Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünde AK Parti sıralarına doğru ahlâk dışı bir el hareketi yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bütçe görüşmeleri için yaptığı konuşma sırasında kürsüde ahlak dışı bir harekete imza attı.

AK Parti sıralarına el hareketi yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti’li vekillerden tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu, “Dolarla borçlandılarsa Amerika’daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa da AB’deki enflasyonu da sırtımıza yüklüyorlar” ifadelerinin ardından AK Parti’li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı.

AK PARTİ CEZA ALMASINI İSTEDİ

Kılıçdaroğlu’nun hareketine AK Parti’li vekiller yoğun şekilde tepki gösterirken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160’a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nun ceza almasını istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.


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