Gündem Kemal Kılıçdaroğlu SİHAları ilk destekleyen benim
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu söyledi. Yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'e ulaşan ve 2021 yılında ihracat rekoru kıran savunma sanayinin, hükümet tarafından batırıldığını savundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHAları ilk destekleyen benim
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya açıklamalarda bulundu.

"FABRİKASINI İLK BEN GEZDİM"

Savunma sanayi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş biriyim" dedi.

CHP teröriste göz açtırmayan SİHA'yı hedef aldı!
GÜNDEM
CHP teröriste göz açtırmayan SİHA'yı hedef aldı!

REKOR İHRACAT REKOR YERLİLİK

  • Savunma ve havacılık sanayisi, 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla, 2021 yılını ihracat rekoru kırarak kapatmıştı. Ayrıca, geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılarak yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.

CHP lideri, bu verilere rağmen savunma sanayinin battığını öne sürdü. "SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet" ifadesini kullandı.

Halk TV'den algı operasyonu: 'Hırvatistan'da düşen İHA' haberini Bayraktar TB2 fotoğrafıyla servis ettiler
GÜNDEM
Halk TV'den algı operasyonu: 'Hırvatistan'da düşen İHA' haberini Bayraktar TB2 fotoğrafıyla servis ettiler
İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobil piyasası durgun

​'Orta sınıfta 200 bin TL altında araba kalmadı.'
Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe kapatılan köprü yeniden açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHAları ilk destekleyen benim

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra'nın durumu ağır.

Bahçeli: Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü.

Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan olarak tanımlıyor.

​Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.