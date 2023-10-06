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Kemal Kılıçdaroğlu 'terör propagandası' suçundan ceza alan Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen ve "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Yanardağ'ın ifadelerini 'düşünce özgürlüğü' olarak nitelendiren CHP lideri, "İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir." diye konuştu.

18:39 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzmüştü. Süreç sonrası tutuklanan Yanardağ, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, bir süredir hapiste olan sanık Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu 'terör propagandası yapmak suçundan' ceza alan Yanardağ'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

Yanardağ'ın ifadelerini 'düşünce özgürlüğü' olarak nitelendiren CHP lideri,
"İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir."
diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında şu açıklamayı yaptı:

“Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir. Dolayısıyla o ülkeye huzur gelmiş olur. Farklı düşüncelere tahammül etmek ise siyaset kurumunun temel görevlerinden birisidir. Ama maalesef otoriter bir yönetim ve rejimde yaşadığımız için demokratik söylemler bazılarını rahatsız ediyor. Zaten bizler veya sizler de, ülkesini düşünen sağduyulu aydınlar onlar rahatsız olsunlar diye konuşuyorlar. Bunun doğal olarak bir bedeli oluyor. Doğal olarak diyorum aslında olmaması gerekiyor. Ama bu rejimlerde karşımıza çıkıyor. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yazarları, çizerleri, sanatçıları, bir şekliyle cezalandırılıyor. Kendi düşündükleri dünyaya hizmet etmedikleri için. Oysa aydınlar toplumu aydınlatan, toplumun öncüleridir. Dolayısıyla onların düşüncelerine her zaman her ortamda saygı duymak gerekiyor."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Merdan Yanardağ
#CHP
#Abdullah Öcalan
#PKK
#Tele 1
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