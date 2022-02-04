Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu’nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.
'BAŞINDA MI BEKLEYECEKTİ?'
Büyük tepkilere neden olan o görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Dozerin başında mı duracaktı diyerek?" İmamoğlu'nun görüşmesine destek çıktı.
OYNAT 00:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesinden haberinin olduğunu söyledi.İmamoğlu ise 'Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' diyerek, Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını aktarmıştı.Bir televizyon programında konuşan CHP lideri ayrıca, 'Dozerin başında mı duracaktı?' sözleriyle İmamoğlu'nun karla mücadele çalışmalarını bırakıp büyükelçiyle görüşmesini savundu.
ELÇİYLE YEMEKTEN HABERİ VARMIŞ
TV100 canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, görüşmeden haberinin olup olmadığını da cevapladı.
"Ekrem Bey’in büyükelçi ile yemeğe katıldığından haberim vardı" dedi. İMAMOĞLU AKSİNİ SÖYLEMİŞTİ
İmamoğlu, CHP Genel Başkanı'nın haberinin olup olmadığına ilişkin soruya
"Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söylemişti.
OYNAT 00:23
Kılıçdaroğlu'nun o yemekten haberi var mıydı? sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt: 'Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin'
Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı anlarda saatlerce balıkçıda yemek yiyen ve 'Yediğim yemek karla mücadele kadar önemli' açıklamasında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile görüşmesinden Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söyledi.
İmamoğlu 'Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' dedi.