Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'katmerli' yalan: 'Zifiri karanlıkta yaşıyorlar' dediği köyün tesisleri iki yıl önce yenilendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Tercan ilçesinin bazı köylerinde elektrik olmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Kuzuören ve Fındıklı köylerinde elektrikle ilgili hiçbir problemin olmadığını aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİ 'KATMERLİ YALAN'

Fındıklı köyünde iki yıl önce tesis tenilenmelerinin yapıldığını ve ilçe genelindeki 71 köyün hiçbirisinde problem olmadığını belirten Karaman, "Valiliğimize ve Kaymakamlığımıza intikal eden elektrikle ile ilgili herhangi bir başvuru veya şikayet de bulunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun peş peşe söylediği yalanlar artık 'katmerli yalan' oldu." dedi.

Karaman sözlerinin devamında, "Köylerimizle ilgili bırakın elektrik sorununu İl Özel İdaresi olarak kentte nerdeyse tüm köy yolları sıcak asfalt yapılmıştır. Bırakın köylümüze hizmeti götürmeyi besledikleri hayvanların bile kara yolundan güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez yapılan ve örnek teşkil eden 'Ekolojik üst geçit' köprüsünü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

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Karaman, en ücra noktada bulunan vatandaşlara hizmet götürmeyi aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

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