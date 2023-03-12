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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kredi çıkışı: Pek çok kuruluştan alabiliriz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ziyaretinde sorunların çözümü için Türkiye'nin finansal yardım alınabileceğini belirterek, "Pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz, pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Türkiye bu sorunu aşar" ifadelerini kullandı.

08:24 . 12/03/2023 Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesini ziyaret etti.

Türkiye'nin merakla beklediği seçimin tarihi belli oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihi için işaret edilen 14 Mayıs netliğe kavuştu. Büyük bir kaosun ardından Millet İttifakı cephesi için adaylığı açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına deprem bölgesine giderek başladı.

'Ancak sorunları böyle aşabiliriz'

Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta meslek, esnaf, ticaret, sanayi, ziraat odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalardan bulunan Kılıçdaroğlu, iktidardan deprem bölgesine yönelik kısa ve orta vadeli planlarını açıklamalarını talep etti. Depremde hayatını kaybeden insanlar için sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bölgedeki sorunların çözümü için devletin 'uygun koşullu kredi' alabileceğini vurguladı.

"Pek çok kuruluştan kredi alabiliriz"

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar: "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz, pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Türkiye bu sorunu aşar. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Sanayi kuruluşlarının yeniden ayağa kaldırılması lazım. Bu konuda da kredi destekleri ihtiyaçları var.

Devlet yönetimi ciddiyet ister. Günübirlik kararlarla devlet yönetilmez. Bu anlayış sorunları çözmez, var olan sorunları çok daha büyük yeni sorunlar ekler. Sorumlular hakkında da davaların açılması lazım. Yani bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların, imza atanların ellerini, kollarını sallayarak kentlerin sokaklarında gezmesini asla kabul etmiyorum. Yeri geldiğinde onların da hesap vermesi lazım. Yazıktır; günahtır. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı."




#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#kahramanmaraş
1 saat önce
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